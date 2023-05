Plus beau marché : À Thouars, les habitants veulent voir le marché briller au concours de TF1

Tous derrière le marché de Thouars ! Après Niort en 2022, c'est la ville du nord Deux-Sèvres qui représente le Poitou-Charentes pour la finale nationale du concours de TF1 du "Plus beau marché". A Thouars, le marché se tient le mardi mais surtout le vendredi avec une centaine de commerçants minimum présents dont 31 sous les Halles. Et pour Françoise, Thouarsaise de 81 ans, pas de doute, "Thouars c'est le plus beau marché". Ce n'est pas Jean-Jacques qui patiente dans la file du tripier qui dira le contraire. "Les commerçants sont sympas, ça permet de retrouver les anciens collègues, les copains. Les Halles sont toutes refaites, c'est superbe". Une réhabilitation qui date de 2013.

ⓘ Publicité

"Populaire, familial et convivial"

"Nous on fait différents marchés et franchement quand on voit la diversité à l'extérieur qui est extraordinaire avec les producteurs. Et puis on est quand même beaucoup de poissonniers et on arrive tous à en vivre, c'est ça aussi qui fait la beauté du marché", estime Marine qui travaille depuis 30 ans derrière le banc du poissonnier Gabillet. Mado et Nicolas sont eux à l'après-marché, assis à la table d'un bar autour d'un café, les sacs et cabas bien remplis. "Moi ça fait deux ans que je suis à Thouars et il y a un côté populaire, familial, convivial. Le vendredi matin on a l'impression que c'est la rencontre de tous les Thouarsais qui viennent, et d'ailleurs", pour Nicolas.

L es votes pour cette 6e édition du concours du "Plus beau marché" sont ouverts jusqu’au 25 mai . Il y a 24 marchés à départager. Les dix qui auront le plus de voix s'affronteront pour la grande finale. Le lauréat sera annoncé la semaine du 26 juin.