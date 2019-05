"Plus belle la vie" cherche un bébé de quelques semaines

La célèbre série marseillaise "Plus belle la vie" cherche un bébé pour le tournage d'un épisode qui aura lieu fin juin. Un bébé né au mois de mars, blond et qui vit à Marseille.

Marseille, France

Et si votre bébé devenait un acteur de Plus belle la vie ? La série marseillaise diffusée sur France 3 lance un casting urgent pour un tournage le 24 juin. La production recherche un nourrisson de sexe masculin, né impérativement entre le 4 et le 24 mars 2019, blond et de type "caucasien" d'après l'annonce. C'est un "petit gabarit" que la série recherche, une tourner une séquence qui se déroule quelques jours après l'accouchement. Autre condition : le bout de chou doit habiter Marseille ou une commune très proche.

Pour candidater il faut envoyer des photos, la date de naissance de l’enfant et son poids à pblvfiguration@gmail.com avec, pour objet de mail, "Bébé caucasien".