"Plus belle la vie" : "j'ai grandi avec cette série" témoigne une fan mayennaise de la première heure

La série-culte de France 3, tournée à Marseille et diffusée depuis 2004, pourrait s'arrêter dès cet été à cause de la chute des audiences. En Mayenne, de nombreux fans du programme déplorent cette nouvelle.

C’est bientôt la fin pour "Plus belle la vie". Après 17 ans d’existence, la série emblématique diffusée sur France 3 devrait définitivement s’arrêter à cause des audiences qui ne sont plus satisfaisantes.

"J'espère que France 3 repassera tout depuis le début"

Le feuilleton mettant en scène les habitants du quartier du Mistral à Marseille pourrait tirer sa révérence à la fin de cette ultime saison selon le Figaro qui a révélé l'information.

Pour les fans, comme Sabrina, qui vit à Renazé, c'est un rituel qui est sur le point de s'achever. Depuis le 30 août 2004, cette mère de famille n'a pas loupé un seul épisode. Alors, évidemment, elle a du mal à digérer l'arrêt de son programme télé préféré : "c'est une émission qui nous coupe de la réalité, on oublie nos soucis, ça fait du bien au moral, on s'évade de l'actualité.

Entre 20h et 21h, ne cherchez pas à joindre Sabrina, confortablement installé dans son canapé : "parfois ma soeur me téléphone et je lui dis que je veux regarder la télé. Alors, je lui dis que je vais prendre une douche pour couper vite la conversation et en fait c'est pour aller regarder 'Plus belle la vie'".

Si "Plus belle la vie" a aussi bien fonctionné, c'est parce qu'on pouvait s'identifier aux histoires, aux intrigues qui abordent des sujets de société à travers la vie des personnages. Sabrina va donc perdre sa petite demi-heure d'évasion, à moins que France Télévisions ne fasse comme dans de nombreux épisodes de la série un spectaculaire et inattendu retournement de situation.

De l'autre côté du département, dans le village de Oisseau, Charlène, âgé de 30 ans, est tombée des nues quand elle a appris l'arrêt de la série-culte de France 3 : "j'ai grandi avec, j'ai commencé quand j'avais 12 ou 13 ans. Il y a des personnages auxquels on s'attache. Le feuilleton a évoqué des sujets de société qui ont pu aider des gens. J'espère qu'ils repasseront tout depuis le début".