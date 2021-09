Plus Belle La Vie pour Adriana Karembeu à Marseille

Adriana Karembeu est en tournage à Marseille dès ce vendredi. L'animatrice télé et ex-mannequin rejoint l'équipe de Plus Belle La Vie pour une durée d'un mois.

Adriana Karembeu est dès ce vendredi en tournage dans les rues de Marseille et dans les studios de la Belle de Mai. L'Ex-top model, également animatrice de télé aux côtés de Michel Cymes sur France 2, rejoint l'équipe du feuilleton quotidien de France 3. Pendant un mois, Adriana Karembeu va incarner son propre rôle, à l'image des acteurs de la série "Dix pour cent". La production de PBLV (Plus Belle La Vie) précise toutefois qu'il s'agit bien d'une fiction. Lors des divers épisodes, elle rencontrera tous les personnages du Mistral, des tournages en studio et en extérieur. La diffusion est prévue d'ici fin octobre.