Plus de cent personnes à la manifestation de soutien à France 3 Pau Sud Aquitaine

Le personnel de France 3 Pau Sud Aquitaine a reçu le soutien d'élus, de journalistes et de communicants ce mercredi midi. Pour protester contre le projet de suppression du rendez vous quotidien d'actualité locale.

Les locales de France 3 sont en grève et dans la rue ce mercredi. Ce midi, nos confrères de France 3 Pau Sud Aquitaine appelaient à un rassemblement de soutien devant leurs locaux à Pau. Il y avait plus d'une centaine de personnes pour protester contre le projet de supprimer ce rendez vous d'informations locales, dans le très regardé "19/20" de France 3. Beaucoup d'élus sont venus dont entre autres Jean Yves Lalanne le maire de Billère, Christian Laine le maire de Lescar, Hervé Lucbéreilh d'Oloron, Claude Serres Cousiné de Salies de Béarn, Jacques Pédehontaa de Laas, parmi beaucoup d'autres. Il y avait aussi des journalistes, des avocats, des fonctionnaires de police, des communicants. Et une délégation de restaurateurs. Dont Christian Marcou, le chef du Castel du Pont d'Oly à Jurançon:

On est là parce qu'on a besoin d'une télé régionale. Au même au titre qu'on a besoin du boulanger et du postier. Eux ils nous connaissent. On peut aller les voir. C'est pas comme les journalistes bordelais qui connaissent moins notre Béarn—Christian Marcoux du restaurant "le Castel du Pont d'Oly" à Jurançon

"Il n'y a qu'eux pour parler de nous" Copier

Il n'y a pas d'information régionales ce mercredi soir sur France 3 Aquitaine. Un mouvement très suivi dans les autres locales de Navarre et de France.