Les sites internet de grands médias et de certains services publics inaccessibles ce mardi

Plusieurs sites internet dans le monde, notamment de grands médias, sont inaccessibles ce mardi midi. Le site du gouvernement britannique, et celui de la Maison Blanche, est également touché. L'accès à de nombreux sites était rétabli vers 12h50 (heure française) mais restait très instable pour d'autres.

Plusieurs grands médias touchés, y compris en France

Les sites internet du New York Times, de la BBC, du Guardian, et du Financial Times, ainsi que la plateforme Reddit ou le système de paiement Paypal, sont inaccessibles ce mardi midi. Le site de France Bleu a également été rendu inaccessible durant quelques minutes en fin de matinée, avant que la situation ne soit rétablie. D'autres médias français ont été touchés, comme les sites du Monde, de l'Obs, de Télérama ou Euronews.

Les sites affichaient des messages tels que "Error 503 Service Unavailable", ou "Connection Failure". Le fournisseur de services informatiques américain Fastly, qui semble à l'origine du problème, a indiqué à 12h44 qu'il avait "identifié" la panne et qu'il s'employait à "mettre en place une solution".

Le site du gouvernement britannique et celui de la Maison Blanche touchés

Le site du gouvernement britannique est également inaccessible. Le site gov.uk, qui englobe les ministères et permet d'effectuer de nombreuses démarches liées aux services publics britanniques, indiquait "Error 503 Service Unavailable" vers 12h20.

Le site de la Maison Blanche renvoie, lui environ à la même heure vers le message "Cette page ne fonctionne pas". Ces messages tels que "Error 503 Service Unvailable" ou "Connection Failure" indiquent une difficulté liée aux serveurs informatiques.