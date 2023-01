PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : avec Cécile de France pour la sortie du film « La passagère »

La Belge, Cécile De France fait son retour dans les salles obscures avec "La Passagère", premier long-métrage d'Héloïse Pelloquet. 1 h 35 pour ce Drame, qui renouvelle la passion amoureuse sur grand écran.

Peut-on aimer deux personnes à la fois ?

"La Passagère" ou l'histoire d'une relation amoureuse entre une pêcheuse et un apprenti sur une île. Chiara et son mari Antoine forment un joli petit couple aimant. Mais comme une crise de la quarantaine, Maxence un jeune apprenti, va provoquer émois et troubles en elle. Les certitudes de Chiara sont bousculées et le reste... Est à écouter ici, à voir au cinéma (évidemment).

