PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : avec Marc Fitoussi pour la sortie du film « Les Cyclades »

"Les Cyclades", réalisé par Marc Fitoussi avec Laure Calamy et Olivia Côte

Pour inaugurer la première Comédie-Française de l’année 2023, nous accueillons le réalisateur Marc Fitoussi, Laure Calamy, Olivia Côte pour le film « les Cyclades ». Laura Calamy qu'on a déjà vue dans Antoinettes dans les Cévennes ou Dix pour Cent, de retour, toujours aussi pétillante et dans ce qui lui va de mieux : la comédie.

De gauche à droite, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas et Laure Calamy - Memento

Comédie-Française d'1 h 50, c'est l’histoire de deux amies d’enfance, folles du « grand Bleu » (film de Luc Besson, avec jean Reno et Jean-marc Barr). Ces deux amies de toujours, séparées par le destin... Et qui vont se retrouver sur le même chemin 30 ans plus tard pour voyager en Grèce, à Amorgos , l’île du « Grand Bleu » dont elles avaient tant rêvé !

