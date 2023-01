PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : avec Hugo Becker et Pio Marmaï pour "Tempête"

Pio Marmaï s'affiche aux côtés de Mélanie Laurent et Hugo Becker pour "Tempête", actuellement au cinéma. Un nouveau long-métrage de Christian Duguay, à qui l'on doit déjà "Belle et Sébastien : l'aventure continue" ou encore "Un sac de billes" sorti en 2017.

"Tempête" un double portrait homme-animal sur la résillience

C'est l'histoire d'une famille, Philippe (Pio Marmaï) et Marie (Mélanie Laurent) tiennent un haras et élèvent Zoé, qui a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Un soir de grosses intempéries, Tempête s'affole et accidente Zoé, dont le rêve n'aboutira jamais. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. Le reste est à découvrir ici en podcast, et au cinéma !

