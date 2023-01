PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : avec Jean-Michel Jarre, parrain du nouveau MIDƐM+23

Jean-Michel Jarre, parrain du nouveau MIDƐM+ 2023, est l’invité du quart d’heure de célébrité. Une interview en toute intimité avec celui qui est le pionnier de la musique électro.

Ses souvenirs d’enfance sur la côte d’Azur , son tout premier concert live sur la terrasse du palais des festivals de Cannes, la sortie de « OXYMORE », son nouvel album, premier projet musical immersif de cette ampleur à aller aussi loin dans l’innovation audio.

Cet album a été conçu et composé en son multicanal et binaural, et mixé en audio 360 dans le studio Innovation de… Radio France ! Nous allons passer un agréable moment avec Jean Michel Jarre dans l’univers de la musique de demain…

Le programme du MIDƐM+ 2023