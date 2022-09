PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : Avec les comédiens de la série d'M6, "Scènes de Ménages"

Le samedi et le dimanche à 9h15, passez un quart d'heure avec une célébrité dans l'actu qui se confie au micro France Bleu Azur d'Adrien Mangano. Anne-Elisabeth Blateau, David Mora, Amelie Etasse, Gérard Hernandez et Claudia Mongumu de la série d'M6 "Scène de Ménages".

M6 lance en ce mois de septembre 2022, la 14eme saison de "Scènes de ménages"

Tous les comédiens de la série phare de M6, "Scènes de Ménages" s'installent sur France Bleu Azur !

Une occasion pour en savoir plus sur vos personnages préférés : Huguette et Raymond, José et Liliane, Emma et Fabien et les derniers arrivés : Louise et Jalil, le nouveau couple de la nouvelle saison 2022.

Découvrez les coulisses de la série télé préférée des français "Scènes de ménages" et le lien qui unit les comédiens à la Côte d'Azur