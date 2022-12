PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : L'actrice Caroline Anglade rêve d'une maison dans le Sud

Caroline Anglade et Andrien Magano

« Je rêve d’avoir une maison dans le sud, j’attends de faire encore deux ou trois films et je viendrais investir ici »

L'actrice pétillante, souriante est à l'affiche d'un nouveau film « Maestro’(s) ». Un film sur la rivalité entre un père et son fils (avec Pierre Arditi et Yvan Attal) tous deux chefs d'orchestre. La comédienne raconte à France Bleu Azur comment elle est rentrée dans la peau d’une violoniste malentendante.

Mais dans quels films ou séries avez-vous vu Caroline Anglade ?

La quadragénaire tourne beaucoup pour la télé, le cinéma ou les plateforme de streaming. Vous avez vu Caroline Anglade pour la première fois dans la série culte "sous le soleil" (en 2005), mais aussi dans "section de recherche", "Lebowitz contre Lebowitz" (avec Clémentine Célarié). A la télé dernièrement sur France 2 dans le film "Après le silence". Au cinéma elle était au générique de "on ne choisit pas sa famille" (avec Christian Clavier), "Joséphine s'arrondit" de Marilou Berry, "Tout le monde debout" de Franck Dubosc, "Just a Gigolo" d'Olivier Baroux, "Divorce Club" de Michaël Youn, "Belle et Sébastien", "Plancha" (la suite de "Barbecue")...