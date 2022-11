PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : L'équipe du film "Close" au cinéma en ce moment

« Close » l’un des plus beaux films de l’année

Une amitié entre deux jeunes garçons, la fin de l’innocence, le passage à l’adolescence, la cruauté des sentiments et l'acceptation des différences sont les thèmes du second film de Likas Dhont. « Close » raconte l’histoire de Léo et Rémi, liés par une amitié infaillible au point que certains croient qu’il existe plus que de l’amitié entre eux. Le regard des autres va créer un drame inattendu.

ⓘ Publicité

« Close » un des films qui a bouleversé la croisette à Cannes en recevant le grand prix du festival en 2022.

Dans le podcast d'Adrien Mangano : La comédienne Emilie Dequenne, Lukas Dhont le réalisateur prodige (qui nous avait déjà subjugué en 2018 avec « Girl » et qui nous renverse encore avec « Close ») et les deux jeunes comédiens Eden Dambrine et Gustav De Waele :

loading