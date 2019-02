Polémique autour d'une annulation à Dijon

Côte-d'Or, France

Les fans de Seth Gueko sont déçus voir énervés. Seth Geko devait venir au magasin Cultura samedi pour une séance de dédicaces. Et bien, c'est le cas de le dire... c'est rapé !

De ce clip "Dans quelques euros", vous retrouvez tous les clichés : la super villa au bord de la mer, les tatouages, le bateau, et les filles très sexy. Et c'est justement à cause de son traitement de la condition féminine que la visite est annulée.

Une lettre ouverte adressée au magasin

L'enseigne Cultura a reçu une lettre ouverte expliquant que « Ce n’est pas possible de se balader en famille dans un magasin et d’entendre des textes où il est clairement question de mépris, ou de traiter les femmes avec violence". et que ce sexisme "va parfois jusqu'à l'incitation au viol", comme dans cet autre titre du rappeur.

Les signataires de la lettre précisent qu’ils n’empêchent « personne d’écouter ce type de musique »,

Le message est bien passé chez Cultura

L'enseigne explique dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu'elle entend "toujours respecter la liberté d’expression mais souhaite garantir la sérénité au sein de ses magasins." et que "cette sérénité était potentiellement mise en cause."

Les réactions sur les réseaux sociaux

Dans les commentaires, il y a ceux qui sont satisfaits comme Zoubir qui invite "ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision d'annuler la séance de dédicaces, à écouter ces albums".

-

Et ceux qui ne sont pas d'accord justement, y vont eux aussi de leurs commentaires. Certains sont très crus. Mais il y en a aussi qui s'interrogent comme Prescillia qui écrit : "Son rap gras et vulgaire est loin d'être sérieux. ...ça doit être un type droit dans ses pompes. Dans Cultura, y'a culture, non ?"