Polémique autour de la participation d'un pompier de l'Hérault à Koh Lanta

L'incendie de Gabian en 2016 avait fait un mort et trois blessés graves

Polémique autour de la participation d'un pompier héraultais à la prochaine émission de Koh Lanta qui démarre dans 10 jours, le 22 février. Ce commandant des sapeurs pompiers est également mis en examen dans le dossier de l'incendie mortel de Gabian en 2016. Un incendie au cours duquel un pompier était mort et trois autres avaient été blessés.

L'enquête (toujours en cours) a mis en évidence des ordres contradictoires, du matériel obsolète et sept membres du SDIS sont mis en examen dans cette affaire.

"Pendant qu'on essaye de se reconstruire, d'autres s'amusent."

Parmi les pompiers blessés dans cet incendie, David Fontaine. Il ne comprend pas que ce gradé des pompiers puisse aujourd'hui s'exposer médiatiquement dans cette émission de divertissement compte tenu des poursuites engagées contre lui. "À mon grand regret, on ne nous a pas prévenu. Je l'ai appris dans la presse. Je suis en colère et triste car pendant qu’on essaie de reconstruire notre vie, certains s’amusent, certains vont dans des jeux télévisés"

"Sa participation ne constitue pas une faute, il reste présumé innocent."

Du côté de la direction des pompiers de l'Hérault, on explique que ce commandant des pompiers participe à Koh Lanta à titre personnel et sur ses congés en utilisant son compte épargne temps. Le SDIS ne lui a jamais demandé de participer à cette émission. "La mise en examen de l'officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation et ne constitue pas une faute, il reste présumé innocent"

Le SDIS dans un communiqué, rappelle son soutien total aux victimes et entend laisser la justice s'exercer en toute quiétude