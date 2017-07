Pontarlier : fan de Céline Dion, Carole sera au concert de la star à Paris

C'est l'événement pour tous les fans de la chanteuse : Céline Dion est en concert en ce moment à Paris jusqu'à dimanche. Et des franc-comtois n'hésitent pas à faire le déplacement pour voir leur idole sur scène. C'est le cas de Carole, 33 ans, qui habite Pontarlier. Rencontre.

Céline Dion, la superstar canadienne, est en concert. La chanteuse se produit en France depuis quelques jours : Bordeaux, Lille, et maintenant Paris. Ce dimanche, plus de 20 000 fans seront au rendez-vous à l'AccorHotels Arena. Parmi eux, Carole, une secrétaire médicale de 33 ans qui habite Pontarlier dans le Doubs.

Carole et Céline Dion, c'est une sacrée histoire d'amour. 20 vingt ans que la star met des paillettes plein les yeux de la franc-comtoise : "C'est ma maman, qui m'a acheté ma première cassette, je n'avais pas encore dix ans. Et ma première cassette de Céline Dion c'était l'album D'Eux, écrit par Jean-Jacques Goldman, et j'ai plongé la tête la première !"

Pour voir Céline Dion en concert, Carole a réservé une des meilleures places. Le prix du billet ? 205 euros. © Radio France - Olivia Chandioux

Dans l'appartement de Carole, pas de poster de son idole au mur. CD, livres, photos : tout est rangé sur une petite étagère. "J'ai lu une des ses biographies plusieurs fois, j'ai aussi un album photo que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais allée la voir en concert". Carole a déjà vu Céline Dion deux fois sur scène, ce dimanche ce sera donc le troisième concert pour la pontissalienne qui a les yeux qui brillent quand elle parle de la star sur scène : "C'est un moment magique. C'est une performeuse incroyable. Et c'est toujours beaucoup d"émotions."

Lors du dernier concert de Céline Dion, j'étais assise à quelques mètres seulement de Michel Drucker !" Carole, 33 ans

Pour son idole, Carole n'hésite pas à faire 465 kilomètres jusqu'à Paris. Et ce n'est pas tout, pour son billet, elle a mis le prix : 205 euros, pour être aux premières loges : "Quand on va au concert de Céline Dion autant être bien placé, ça veut dire les places "carré d'or", tout devant dans la fosse, au moins on ne suit pas le concert depuis les écrans géants. Et puis l'année dernière, grâce à cette place là j'étais assise à quelques mètres de Michel Drucker, c'était sympa."

Carole, 33 ans : "Voir Céline Dion en concert c'est un moment magique" Copier

Le rêve ultime de Carole ? Rencontrer la star en vrai, pourquoi pas à la sortie de son hôtel. Ou alors "aller voir un de ses concerts à Las Vegas, ça serait la cerise sur le gâteau, mais pour le moment je n'ai pas les moyens et surtout je n'ai trouvé personne pour m'accompagner." Un rêve qui coûte cher en effet, certains sites de voyages proposent des forfaits billets d'avion, nuits d'hôtel et concert de Céline Dion. Comptez, 1500 euros minimum.