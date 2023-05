PORTRAIT - Antoine Reboul, le pizzaiolo belfortain, star de Tiktok

Deux mois après avoir commencé à publier sur Tiktok, Antoine Reboul dépasse déjà les cinq millions de vues en cumulé. Sur ces vidéos, ce pizzaiolo de 25 ans prépare des pizzas et parfois des pâtes, sous le pseudonyme de PizzaGabriel. Et ça cartonne : l'une d'entre elles a même été visionnée trois millions de fois. Deux autres dépassent les 500 000 visionnages. Un succès qu'il n'a pas vu venir : "C'est un truc de fou, j'ai fait une première vidéo et j'ai tout de suite atteint les 1 000 vues. Puis au bout de deux semaines, une a atteint les 200 000 et ça a décollé".

Pourtant au départ, il était sceptique à l'idée de se mettre à Tiktok. Il créait de temps en temps des vidéos qu'il publiait sur instagram, mais malgré les conseils de certains clients, il hésitait à franchir le pas. Aujourd'hui, il ne regrette pas : "J'ai fini par le faire parce que ma compagne m'y a poussé, et ça a marché instantanément".

Un succès qui dépasse les frontières

Mais alors qu'est-ce qui peut bien expliquer ce succès ? Pour Antoine, c'est le cadre dans lequel il tourne ses vidéos : "Ce qui est intéressant, c'est que c'est des recettes montrées par un pro, sur son lieu de travail. alors que sur Tiktok, il y en a beaucoup qui montrent les recettes à la maison".

Ses vidéos sont également très regardées à l'étranger, par des Albanais, des Grecs, des Anglais ou encore des Italiens. Deux Allemands lui ont même dit qu'ils s'étaient rendu compte que son restaurant était à deux heures de voiture de chez eux, et qu'ils comptaient s'y rendre bientôt.

Tiktok, un vrai coup de pouce pour le restaurant

De manière générale, l'enseigne qu'il co-gère avec son père, Nenni ma Foi, affiche désormais complet quasiment tous les soirs. "Ça nous apporte une nouvelle clientèle, une clientèle qui vient de plus loin, se réjouit-il*. Par jour, on doit être dans les 130-140 couverts. On n'a jamais connu ça. Tout arrive un peu en même temps. Je ne dis pas que c'est seulement Tiktok qui est responsable, mais c'est sûr que ça met un coup de pouce."*

Comme il est même suivi par d'autres pizzaiolo qui lui demandent des conseils, il envisage même d'ouvrir des classes en ligne pour proposer des formations. Il espère également que des marques d'alimentation puissent lui proposer des partenariats.