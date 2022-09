PORTRAIT - Deux Finistériens à The Voice Kids

La saison 8 de The Voice Kids a repris le 20 août dernier. Ce soir, deux jeunes finistériens tenteront de séduire les coachs : Louane, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac.

Titouan (à gauche) et Eugénie (à droite) passent les auditions à l'aveugle de The Voice Kids ce samedi 3 septembre.

Le 20 août dernier, l'émission The Voice Kids a repris du service pour une huitième saison. Et ce samedi soir, deux jeunes finistériens tenteront de séduire les coachs : Louane, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac.

Titouan, 11 ans, de Quimper

A la batterie à 6 ans puis au piano, Titouan a toujours baigné dans la musique. "J'ai toujours voulu faire chanteur, je ne me vois pas faire autre chose." Alors The Voice, c'était presque une évidence. Il tente une première fois en 2019, mais l'aventure s'arrête juste avant les auditions à l'aveugle, "un coup dur". Alors cette participation a une saveur particulière. "Quand je suis monté sur scène, je me suis souvenu du moment où j'ai appris que j'étais pas pris. Je me suis dit c'est ton moment tu donnes tout." Le jeune collégien se rappelle très bien de ce que son papa lui avait dit lors de sa première participation. "T'inquiète pas, on va bosser, on va y arriver. Au final, il avait raison."

"C'est un accomplissement"

Un moment fort pour Titouan mais aussi pour sa maman Valérie. "Quand je l'ai vu monter sur scène, après tout son travail, c'était... incroyable." Un moment fou que Titouan a du garder secret jusqu'à maintenant, l'audition ayant eu lieu en novembre dernier. Pas toujours évident de tenir sa langue. "Ca fait un an que j'attends de me voir, je pense que c'est ça qui va faire bizarre." Et si Titouan ne peut rien révéler sur la suite de son aventure, il ne tire que du positif. "Ca m'a apporté plein d'amis, on est toujours en contact avec les autres participants, on s'encourage." Et puis bien évidemment, cette aventure a beaucoup apporté à Titouan d'un point de vue artistique. "C'est un booster, j'ai beaucoup progressé grâce à The Voice." Une aventure qui n'est qu'une étape dans la vie de ce collégien qui entend bien poursuivre dans cette voie, même si "la priorité reste les devoirs".

Eugénie, 13 ans, de Mellac

Eugénie n'avait pas prévue de participer à cette saison 8 de The Voice Kids. Pour preuve, elle n'a jamais pris de cours de chant. Jamais, enfin sauf durant quelques mois. "C'est ma prof de chant qui a envoyé une vidéo (au casting, N.D.L.R.) sans l'accord de maman." La production contacte Eugénie et sa famille. Les auditions s'enchainent jusqu'aux auditions à l'aveugle à Paris. Même si son frère l'accompagne au piano, Eugénie avoue avoir été stressée car c'était la première fois qu'elle chantait devant des gens. "J'avais jamais fait de spectacle, alors me retrouver devant 100 personnes, c'était très stressant et très, très angoissant".

"C'était ma première scène, j'avais même jamais chanté devant ma mère

Surtout que l'adolescente est malade au moment fatidique de l'audition à l'aveugle. Elle souffre d'une rhinopharyngite. "J'étais aphone le matin même." Mais elle relève le défi et se présente sur scène. "Je pense que j'ai mis deux mois à réaliser", sourit-elle. Comme Titouan, elle a dû garder le secret jusqu'à jeudi. Et vu qu'Eugénie a toujours été très discrète sur sa pratique du chant, il y a eu quelques réactions de surprise. "J'ai un ami il était en mode, "mais non, c'est pas possible ! C'est impressionnant !""

Ces proches pourront voir sa prestation dans l'émission de ce samedi 3 septembre sur TF1. Et la jeune fille appréhende forcément, cette diffusion. "Ca va être au moins de millions de personnes qui vont voir. Il y a un stress d'entendre des critiques: "elle chante pas bien", "elle mérite pas d'être là"... ou même des _commentaires haineux._" Heureusement, Eugénie peut compter sur sa famille qui l'entoure et la soutient dans ses projets dans la musique.