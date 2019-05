PORTRAIT- Une jeune bretonne fait un carton sur le net avec sa reprise de "Ramenez la coupe à la maison"

Bruz, France

Comme beaucoup d'adolescente, Manon a dans sa chambre un mur avec pleins de photos. Des clichés pris avec ses amies, sa famille. Mais à y regarder de plus près, on peut aussi apercevoir des photos des joueurs du Stade Rennais, ainsi que les nombreux tickets des matchs auxquels elle a pu assister.

Car Manon, 15 ans, élève de 3ème au collège Pierre Brossolette à Bruz, est une fan absolue du stade Rennais. Et c'est sa passion pour les Rouge et Noir, ainsi que son don pour le chant, qui a fait d'elle une star sur internet.

Le 25 avril dernier, deux jours avant la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG, elle poste sur la plateforme de vidéo Youtube sa chanson "Ramenez la Coupe au Stade Rennais", reprise du célèbre titre de Vegedream sorti après la Coupe du monde de football 2018 et la victoire de l'équipe de France.

La version de Manon :

La chanson originale :

Un succès immédiat

"J'écris des textes de chansons depuis longtemps" explique Manon : "J'ai toujours voulu faire une musique en l'honneur des joueurs du Stade Rennais, les premières paroles étaient "je défends à la Damien Da Silva, je dribble à la Ben Arfa", et j'avais l'air de Vegedream dans la tête" précise-t-elle.

C'est sur un carnet que Manon travaille sa chanson © Radio France - Maxime Bossonney

Elle travaille en une soirée les paroles avec l'aide de sa maman. Elle regarde le nom de chaque joueur et de leurs postes. "Le but de cette chanson, c'était de leur donner de l'espoir avant la finale, de leur montrer que les supporters étaient là avec eux" souligne Manon.

Sur le mur de la chambre de Manon, tickets et photos des Rouge et Noir © Radio France - Maxime Bossonney

C'est grâce à son papa que Manon s'est passionnée pour le foot © Radio France - Maxime Bossonney

Le succès de la chanson est immédiat : 1 000 vues en une heure, 3 000 vue en 24h, 100 000 vues en une semaine. La vidéo est vite relayée sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs comme le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud partage la chanson. Même le journal sportif l'Equipe, dans sa version web, mentionne le succès de Manon.

"C'était un peu osé à 15 ans de reprendre un tube pareil" précise Carole Foucheux, la maman de Manon. "C'était une parfaite inconnue qui voulait juste se faire plaisir, le pari était énorme et elle s'est fait entendre."

Une passion pour le chant et le foot

Mais Manon garde la tête froide malgré le buzz. "Le chant, la scène, c'est ce qui me plaît. Mais c'est une passion que je met au second plan, je ne laisse pas mes études de côté" confie la jeune fille.

La chanson comme passion, et le foot aussi. Elle était au Stade de France pour la finale, puis Esplanade Charles de Gaulle à Rennes pour voir la Coupe dans les mains des joueurs. Et c'est grâce à son papa, Christophe Lepere, que Manon apprécie autant le ballon rond. "Mon rêve c'était de partager avec ma fille cette passion; elle a été prise d'engouement cette année et elle a même prédit une victoire en fin de saison !" explique Christophe Lepere.

"Je suis vraiment chanceuse d'avoir des parents aussi attentionnés, c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là" souligne Manon.

C'est dans son salon que Manon a composé la chanson © Radio France - Maxime Bossonney

L'adolescente à énormément de projets, elle souhaite de reprendre la chanson de Depeche Mode "Just can't get enough" à la sauce Stade Rennais. Mais son rêve reste bien sûr de rencontrer tous les joueurs Rouge et Noir.

Quant à la réaction de l'artiste parisien Vegedream ? "Je n'ai pas de nouvelles" précise Manon, "j'espère qu'il ne m'en voudra pas!"

Un clip après la victoire du Stade Rennais

Vu le succès de sa chanson, Manon a sorti début mai un clip avec les images du match et de la célébration à Rennes :