Appelez France Bleu Normandie au 0 800 85 10 10 (appel gratuit) pour intervenir en direct

Un nouveau numéro a été mis en place pour contacter France Bleu Normandie (Calvados et Orne). Il s'agit du 0 800 85 10 10. Rassurez-vous le numéro est GRATUIT ! Il vous permet de toujours appeler votre radio pour réagir, témoigner et informer. Restez chez vous et appelez-nous.

Le directeur du réseau France Bleu a décidé ce mardi de procéder à la fermeture des locaux de France Bleu Normandie à Caen. Une décision prise en accord avec la présidente de Radio France. Trois collaborateurs de la station caennaise ont été placés en quatorzaine par leur médecin pour des suspicions de coronavirus. Rassurez-vous, tout le monde va bien. Mais ce choix de fermer les locaux de la radio a été fait "pour protéger la santé de l'ensemble de l'équipe et la remettre à l'antenne le plus rapidement possible" explique dans un communiqué Jean-Emmanuel Casalta, le directeur des 44 radios France Bleu.

France Bleu Normandie toujours aux côtés de ses auditeurs !

Depuis le début des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, France Bleu Normandie est mobilisé à vos côtés et vous êtes nombreux à nous écouter et nous appeler. Suite à la décision prise par la direction de France Bleu, l'antenne radio est désormais assurée dans le Calvados et l'Orne pas nos collègues de France Bleu Cotentin. Les collaborateurs de la station caennaise sont, autant que possible, en télé-travail pour continuer d'enrichir les programmes de France Bleu Cotentin. Le lien fort de proximité qui nous lie ne sera pas rompu !