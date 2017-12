Pour Johnny Mirador, sosie de Hallyday, "il va falloir du temps pour pouvoir dire que Johnny n'est plus"

En apprenant la mort de Johnny Hallyday, Eric Dumerre, d'Armentières, près de Lille, n'a pas pu retenir ses larmes : sur scène, il est Johnny Mirador, sosie vocal de son idole. Dès vendredi, il doit donner un spectacle en Belgique.

Eric Dumerre a 53 ans, il habite à Armentières, près de Lille. Depuis 15 ans, il monte sur scène, pour interpréter tous les tubes de Johnny Hallyday, c'est son métier. Il est Johnny Mirador, et donne une centaine de spectacles par an, en France et en Belgique. Seul, ou avec des musiciens, dont Rocky, un ancien guitariste de Johnny Hallyday.

Sa plaquette annonce "le meilleur sosie vocal de Johnny Hallyday". Les cheveux sont teints et le bouc taillé, un aigle est tatoué sur son bras : Eric, qui a fait refaire plusieurs costumes de scène de la star, cultive son look, mais au départ, c'est une voix. Alors qu'il chante dans un groupe, on lui fait remarquer qu'il y a un petit quelque chose dans son timbre. Alors il travaille, et devient Johnny Mirador. "Ca ressemble", reconnaît-il, "mais Johnny, c'est Johnny !"

Donner du bonheur aux gens avec les chansons de Johnny

Eric le sait, "on ne peut pas remplacer l'irremplaçable. Mais on va essayer de donner du bonheur aux gens avec les chansons de Johnny". A l'annonce de la mort du chanteur, Johnny Mirador était "effondré". Il assure "avoir du mal à parler de lui au passé. Il va falloir beaucoup de temps avant de se dire que Johnny n'est plus. J'ai l'impression d'avoir perdu un grand frère".

Hommage national

Johnny Mirador, alias Eric Dumerre, espère un hommage national : "un défilé sur les Champs Elysées, pourquoi pas ! C'est un monument, Johnny, pour moi il est plus important que la Tour Eiffel". Johnny Mirador doit donner un concert ce vendredi dans une discothèque en Belgique, mais il appréhende : "je suis au bord des larmes, là, je ne voudrais pas craquer. Je n'ai pas l'envie de chanter. Il faut savoir mettre sur pause".

Eric Dumerre dans son studio, à Armentières © Radio France - Cécile Bidault