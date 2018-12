Pour les vins de Bourgogne, c'est la vie de château avec le millésime 2018

Côte-d'Or, France

Du luxe pour vendre nos vins de Bourgogne

On va nager dans le luxe, on peut même carrément parler d'ambiance "Palace" car la magie des palaces, c'est ce que s'apprête à faire revivre le temps d'une journée, le Bureau Interprofessionel des Vins de Bourgogne avec le premier "hôtel éphémère dédié à nos vins et à leurs trésors insoupçonnés". Le rendez vous est fixé au 21 janvier 2019 à Paris. Même la surface est grandiose. 600 mètres carré, où le visiteur pourra découvrir une cinquantaine de domaines, de maisons et de caves coopératives de la région et une sélection de près de 200 vins. Ca se passera au Grand Bourgogne Hotel, dans le 7eme arrondissement de Paris.

Une journée de communication

En fait, il s'agit d'une journée de communication qui s'adresse aux professionnels de la restauration, aux sommeliers, et autres cavistes, et évidemment aux acheteurs, puisque le but c'est de vendre les vins de Bourgogne? mais aussi de les comprendre. Et pour ça, Il y aura quatre « Suites » dans lesquelles on proposera par exemple une visite du vignoble en réalité virtuelle, ou encore des concours ludiques et bien sûr des dégustations, le tout animé par des experts.

Des experts unanimes : 2018 sera un très grand millésime

Toute la Bourgogne est concernée, de Mâcon jusqu'à l'Auxerrois, avec la Côte-d'Or entre les deux. Cela se confirme avec des témoignages compilés dans une vidéo mise en ligne sur le site du BIVB