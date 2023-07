Pour Ninja Warrior, Paul s'entraîne dans son garage à Changé : "J'ai plein de trucs suspendus au plafond"

C'est l'un des divertissements les plus populaires de l'été à la télévision, avec le grand retour de l'émission Ninja Warrior ce vendredi soir sur TF1. Le principe est simple pour ceux qui ne connaissent pas encore : des concurrents se mesurent à un parcours d'obstacles réputé infranchissable, devenant de plus en plus compliqué au fil de la compétition.

Un jeune Mayennais âgé de 18 ans va tenter sa chance. Paul Huetz, étudiant dans l'hôtellerie-restauration, est fier d'y participer. Ça fait des années qu'il suit cette émission et pour aller le plus loin possible, il a mis toutes ses chances de son côté, confie-t-il à France Bleu Mayenne : "ça se passe dans mon garage, c'est là où je m'entraîne. J'ai installé des prises pour les doigts, une barre de traction. Il y a plein de trucs suspendus au plafond. Je fais un peu le singe dans mon garage. Et puis aussi, je me suis entrainé avec du mobilier urbain ou je fais de l'escalade dans les arbres, là où je peux trouver des obstacles".

