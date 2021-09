Pour tourner dans son prochain film, Arnaud Desplechin recherche des enfants à Lille et Roubaix

Le réalisateur nordiste originaire de Roubaix doit venir tourner en novembre son prochain film, "Frère et soeur", à Lille et à Roubaix. Pour figurer au casting avec notamment Melvil Poupaud et Marion Cotillard, la production du film recherche plusieurs enfants.