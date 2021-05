Maintien en Ligue 1 : pourquoi Nantes va battre Toulouse ?

Le FC Nantes dispute jeudi soir le match aller des barrages du championnat de France de football. Les Canaris se déplacent à Toulouse et ils vont gagner. Pourquoi ? Parce qu'à Nantes on est bien meilleur qu'à Toulouse. Voici un florilège d'affirmations gratuites mais assumées !

Contrairement à ce que nos confrères de France Bleu Occitanie ont écrit mercredi sur leur site internet, nous allons vous démontrer avec autant (voire plus) de mauvaise foi et de second degré comment Nantes a déjà battu Toulouse sans même attendre le résultat des matchs de barrages de jeudi et de dimanche. Il y a bien longtemps que Nantes surpasse Toulouse sur bien des terrains (et pas seulement des terrains de foot) et nous allons vous le prouver.

Ville blanche contre ville rose

Ils l’appellent la ville rose ! Quel toupet ! Allez à Toulouse un jour de pluie, vous ne verrez que des façades ternes et tristes. Venez le même jour à Nantes, vous serez éblouis par le blanc des façades car la pierre se moque bien de la pluie. Le blanc, c’est beau tout le temps et par tous les temps. D'ailleurs tous les artistes sculpteurs vous le diront : "La pierre, ça se façonne, ça se taille, ça se transforme alors que la brique s'effrite et s'ébrèche dès que vous y plantez un outil dedans". Il suffit de comparer deux monuments : le château des Ducs de Bretagne et le clocher-mur de l'église du Taur. D'un côté de la dentelle, de l'autre l'austérité.



Le grand logis du château des ducs de Bretagne à Nantes © Radio France - Pascal Roche

L'église du Taur et sa façade de briques roses à Toulouse © Maxppp - Nicolas Tucat

Magnolias forever

Et que dire de leur place du Capitole ? Elle est tellement minérale qu'on rêve d'y planter des magnolias. Ah...Le magnolia, symbole de Nantes par excellence, ramené des Antilles au début du XVIIIème siècle, arbre à feuille persistante et aux fleurs éclatantes, il y en a partout dans la ville, le long des trottoirs et dans les jardins publics, la violette de Toulouse n'a qu'à bien se tenir !

Les magnolias du cours des 50 otages à Nantes © Radio France - Pascal Roche

La seule chose que les Toulousains ont de fleuri, c'est leur langage. A leur "boudu con", ici à Nantes nous préférons le bout du pont pour admirer un coucher de soleil sur la Loire.

Coucher de soleil sur la Loire à Nantes © Radio France - Pascal Roche

Et chez nous, les stations de tramway s'appellent Bellevue ou Beauséjour et non "La vache" ou "Trois-cocus" comme sont baptisées des stations du métro toulousain. Pas très élégant quand on agite en permanence l'étendard du poète Nougaro !

Soleil contre p'tit LU

A Toulouse il fait chaud l'été et il fait souvent beau, c'est vrai. Mais à Nantes, il fait beau plusieurs fois par jour ! Et toc. Nantes figure régulièrement dans le top 10 des villes où il fait bon vivre. Toulouse aussi certes, mais nous affirmons que c'est faux et ce, sans aucune mauvaise foi et sans rien avoir vérifié bien sûr !

Les Toulousains nous diront aussi que l'on mange mieux chez eux mais qui du cassoulet ou du petit beurre est plus digeste ? Qui du Muscadet ou du Fronton est plus raffiné ? Qui du gâteau nantais ou de la fenetra est plus savoureux ? Qui du marché Victor Hugo ou du marché de Talensac est plus alléchant ? Inutile de chercher, les réponses sont dans les questions.

Le célèbre Petit Beurre de LU inventé à Nantes en 1886 © Maxppp - Romain Boulanger

Dans ce match Ouest contre Sud-Ouest, Loire contre Garonne, on voit bien que Nantes arrive largement en tête et il en sera de même sur un terrain de football. Parce que même en étant mauvais cette saison, les Canaris n'ont pas perdu autant de matchs que les Toulousains l'an dernier ! Parce qu'à Toulouse, il n'y a qu'un club, c'est le Stade. Et à Nantes, c'est le FC Nantes. Un point c'est tout.