Première radio en Haute-Vienne et en Corrèze : France Bleu Limousin vous dit "merci" !

France Bleu Limousin vous dit " merci " ! Vous êtes désormais 68.400 à nous écouter quotidiennement, selon l'enquête annuelle Médialocales effectuée par l'institut Médiamétrie. Elle vient d'être dévoilée pour la vague septembre 2018 - juin 2019. Sur la saison, notre radio gagne 2.200 nouveaux auditeurs.

Première radio en Haute-Vienne et Corrèze

Avec 13,9% de part d'audience (en hausse de 5,4 points en un an), France Bleu Limousin devient première radio en Haute-Vienne (13,8%, en hausse de 6,8 points en un an) et en Corrèze (14,1%, en hausse de 3,2 points en un an). En audience cumulée (nombre d'auditeurs), France Bleu Limousin pointe aussi en tête en Haute-Vienne (13,7%) et se place en deuxième position sur la zone Haute-Vienne et Corrèze. Cette vague est aussi marquée par l'explosion de la durée d'écoute. Elle passe, en moyenne, de 97 à 148 minutes (en hausse de 51 minutes, soit près de 2h30) par jour !

L'audience numérique aussi en hausse

Les bons résultats sont aussi à noter sur le volet numérique. Les visitées générées par France Bleu Limousin sur notre site francebleu.fr et sur l'application mobile France Bleu (disponible sur App Store et Play Store) ont plus que doublé en un an. Elles augmentent de 106% sur la saison 2018-2019. Les écoutes en ligne ont, de leur côté, progressé de 14%.

En Limousin, les bons résultats concernent aussi nos collègues installés dans le troisième département de l'ex région. France Bleu Creuse reste la première radio du département et gagne aussi de nouveaux auditeurs.