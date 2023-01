Première sortie de Miss France 2023 à Farébersviller (Moselle)

Il y a des centaines de personnes, une file d'attente longue de plusieurs dizaines de mètres avant de pouvoir atteindre Miss France 2023. Pour sa première sortie en public Indira Ampiot (miss Guadeloupe) a choisi le centre commercial B'Est à Farébersviller pour rencontrer les français. Des fans plus ou moins jeunes sont venus de toute la Lorraine pour la voir, comme Thomas 17 ans, venu de Toul (meurthe-et-Moselle) : "Je vais faire au moins une heure de queue, je vais lui demander une photo et une dédicace et si j'ai un coup de coeur pour elle, je lui parlerais", explique le jeune homme qui attend de rencontrer Indira Ampiot avec impatience. "Elle est encore plus belle qu'à la télé", confie Carla, elle est venue de Puttelange-aux-lacs avec son amie pour voir Miss France : "ça fait plaisir que Miss France choisisse la Moselle pour sa première sortie, je ne pensais pas qu'elle viendrait jusqu'ici".

Longue file d'attente avant de voir Miss France 2023 au centre commercial B'Est à Farébersviller (Moselle) © Radio France - Louise Joyeux

Une Miss France attentive

Face à cette longue file d'attente, Miss France 2023 est surprise mais pas impressionnée : "une Miss France doit être à l'écoute des français", explique-t-elle. Elle prend donc son temps pour répondre aux questions, signer les autographes, et faire des photos avec chaque personne venue la voir. Pour cette sortie elle est accompagnée de Sarah Aoutar, Miss Lorraine 2023. "Je suis contente de découvrir votre région, c'est la première fois que je viens ici." Une première fois réussie, puisque le public espère que Miss France 2023 reviendra en Lorraine.