Prenez la parole sur France Bleu Creuse et devenez nos témoins d'Ici

France Bleu Creuse vous propose de nouveaux programmes à partir du lundi 4 septembre. Et parmi les temps forts de cette rentrée, nous avons décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à l'actualité, témoigner et partager vos expériences mais aussi poser des questions à des spécialistes.

Deux rendez-vous à ne pas rater

Les prix qui flambent, le manque de commerces ou de médecins, le quotidien n'est pas toujours simple. Venez nous parler de vos difficultés et partager vos solutions pour vous en sortir. Racontez-nous aussi les belles initiatives, les idées originales qui ne manquent pas en Creuse.

A 8h20 on vous attend pour réagir en direct sur un sujet d'actualité et interpeller nos invités. Et à 9h05 dans "A votre service" venez partager vos expériences et poser vos questions à nos experts.

Devenez nos témoins d'Ici

Vous l'avez compris : on a besoin de vous ! Devenez nos témoins d'Ici et intervenez en direct sur l'antenne de France Bleu Creuse. Comment ? Il suffit tout simplement de s'inscrire dans le formulaire ci-dessous, et de nous indiquer les sujets qui vous passionnent. On vous attend nombreux sur France Bleu Creuse pour ensemble faire la radio.