Prenez la parole sur France Bleu Touraine et devenez les témoins de votre radio

France Bleu Touraine vous ouvre encore plus son antenne dans ces nouveaux programmes à partir du lundi 28 août 2023. Votre radio a décidé de vous donner encore plus la parole. Vous allez pouvoir réagir à des sujets d'actualité, témoigner et partager vos expériences. Vous pourrez aussi interpeller en toute liberté des spécialistes et poser les questions qui touchent votre vie quotidienne.....

ⓘ Publicité

Deux rendez-vous à ne pas rater

France Bleu Touraine c'est votre radio, nous la faisons ensemble ! Avec les thèmes qui vous concernent : le pouvoir d'achat, la fin des tickets de caisse, la hausse des prix alimentaires, le commerce local, les salaires qui stagnent, la santé, la consommation d'eau ou l'électricité. Ainsi le matin de 7h40 à 7h50, avec Virginie Vandeville et Nicolas Bedin, nous vous proposerons de réagir en direct sur un sujet d'actualité concret. Puis entre 9h et 10h, dans "France Bleu Touraine à votre service" avec Richard Mazoué, vous allez nous faire part, là aussi en direct, de votre expérience sur des sujets de vie pratique. Et puis dans "Bienvenue chez vous", avec Richard Mazoué et Yann Meraki, on fait la cuisine avec vous, sans grever le budget.

Devenez nos témoins

Vous l'avez compris : on a besoin de vous. Alors c'est avec un grand plaisir que nous vous proposons de devenir les témoins de France Bleu Touraine. Inscrivez vous ci-dessous, indiquez-nous les sujets qui vous passionnent et faites partie de nos auditeurs témoins. À très vite sur notre antenne pour faire la radio ensemble !