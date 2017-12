Pau, France

La star avait inauguré la salle le 13 décembre 1992. Le Zénith de Pau retransmettait mardi soir sur grand écran une rétrospective de la carrière de Johnny Hallyday, et l'un de ses concerts au stade de France. Beaucoup de fans et d'admirateurs ont écrit un mot dans un des livres d'or, qui seront ensuite envoyés à sa famille. D'autres ont déposé une bougie sur le parvis du Zénith.

Les livres d'or seront envoyés à la famille de Johnny Hallyday © Radio France - Axelle Labbé

Ici, le parvis du Zénith, pour moi c'est la place Saint-Pierre, au Vatican. Parce que pour moi c'était un Dieu - Claude

Claude et Chantale, un couple de palois, ont apporté chacun une rose pour dire au revoir à leur idole. Claude pleure beaucoup, il est allé à Paris samedi pour voir passer le cortège funéraire de Johnny. Le cercueil s'est arrêté juste devant lui. "Pour moi c'est une grande perte, raconte-t-il, mais on l'a accompagné à Paris". Le parvis du Zénith de Pau, pour lui c'est "la place Saint-Pierre, au Vatican. Parce que pour moi c'était un Dieu" dit-il en sanglotant. "Arrête" lui dit sa femme Chantale en lui caressant l'épaule : "il a du chagrin encore, quand on en reparle, quand il voit les images. Il n'a pas encore fait son deuil, la preuve. "

Écoutez l'émotion de Claude et Chantale Copier

Claude devant l'autel sur le parvis du Zénith © Radio France - Axelle Labbé

Dans la salle, ce n'était bien sûr pas l'ambiance des soirs de concerts, mais le public a tout de même chanté, et applaudit sa star. Beaucoup de Palois sont venus en famille. Laure, 20 ans, accompagnait son père, Patrice, son oncle, Didier, et sa tante, Michèle. Et avant même d'entrer dans la salle, juste en regardant cet autel de bougies et de fleurs tout le monde avait la larme à l’œil. "On regardait des concerts à la maison, des vidéos avec mon père, on dansait" raconte Laure. "Je voulais venir pour mon père et pour rendre hommage à Johnny". Son oncle, Didier, a déjà décidé d'aller bientôt aux Antilles sur l'île de Saint-Barthélémy, pour se recueillir sur la tombe de Johnny : "c'est toute mon enfance. J'ai 60 ans, je l'ai toujours entendu. C'est toute une vie, en plus qui nous ressemble". Michèle, la tante de Laure, se souvient du premier concert à Pau en 1992 : "il était beau, il avait un beau débardeur rouge, il était musclé, il était magnifique! C'est dur, même si on sait qu'il y a une fin à tout. On s'identifie. Ça veut dire qu'on vieillit" conclue-t-elle en riant.