Prix Bayeux des correspondants de guerre 2019 : le palmarès dévoilé

Bayeux, France

Après une semaine de projections, de débats et de rencontres autour des correspondants de guerre, le jury a décerné ses Prix Bayeux pour cette édition 2019 lors d'une soirée samedi 12 octobre. Quatre journalistes ont reçu deux trophées : l'allemand Fritz Schaap pour son article réalisé en République démocratique du Congo sur l'épidémie Ebola, le journaliste français Clément Gargoullaud et Shafat Farooq pour un long format diffusé sur Arte concernant un conflit méconnu au Nord de l'Inde dans la région du Cachemire et le photojournaliste français Patrick Chauvel pour des clichés pris lors de la chute de l'Etat islamique en Syrie.

Le palmarès complet

Prix Jeune reporter - Crédit Agricole Normandie - Presse écrite : Wilson Fache, Gaza, année noire, Gaza, L'Orient-Le jour, The national newspaper, Vice

Prix Radio - Comité du Débarquement : Sami Boukhelifa, Voyage au bout du califat, Syrie, RFI

Prix Presse écrite - Département du Calvados : Fritz Schaap, An epidemic and a war, Der Spiegel, République démocratique du Congo

Prix Ouest-France - Jean Marin - Presse écrite : Fritz Schaap, An epidemic and a war, Der Spiegel, République démocratique du Congo

Prix télévision - Amnesty international : Orla Guerin, Lee Durant, Nicola Careem, Yémen : un bus touché par une frappe aérienne, BBC News, Yémen

Prix Région Normandie des lycéens et des apprentis - Télévision : Leo Ramirez, Jesus Olarte, Yorman Maldonado, Carlos Reyes, Natasha Vazquez et Edinson Estupinan, Venuezela : crisis at the border, AFP TV, Venezuela

Prix télévision Grand format - Ville de Bayeux : Clément Gargoullaud, Shafat Farooq, Cachemire : les visages de la colère, Babel Press pour Arte Reportage, Inde

Prix Image vidéo - Arte, France 24, France Télévisions : Clément Gargoullaud, Shafat Farooq, Cachemire : les visages de la colère, Babel Press pour Arte Reportage, Inde

Prix Photo - Nikon : Patrick Chauvel, Syrie, la fin de Baghouz, Freelance pour Paris-Match, Syrie

Prix photo du public parrainé par l'Agence française de développement : Patrick Chauvel, Syrie, la fin de Baghouz, Freelance pour Paris-Match, Syrie

Le long-format de Clément Gargoullaud et Shafat Farooq, Cachemire : les visages de la colère, est diffusé à 10h ce dimanche dans le Pavillon Place Gauquelin-Despallières à Bayeux. D'autres projections sont prévues dans la journée.