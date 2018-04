Famille, amis et de nombreux anonymes ont rendu ce jeudi un dernier hommage à Jacques Higelin, décédé le 6 avril, et inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Dernier tour de piste. Les proches de Jacques Higelin, décédé vendredi 6 avril à l'âge de 77 ans, se sont rassemblés au Cirque d'Hiver jeudi après-midi pour une cérémonie hommage avant ses obsèques, ouvertes au public, au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

De nombreuses personnalités étaient présentes comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen, la maire de Paris Anne Hidalgo, les artistes Alain Souchon, Catherine Ringer, CharElie Couture, Marina Fois, Cali, Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac.

Je n’ai JAMAIS vu de ce cérémonie aussi belle de ma vie #Higelinpic.twitter.com/QkVkABNoIa — Matthieu culleron (@mattculN1) April 12, 2018

Le cercueil du chanteur a été disposé sur la piste, entouré d'un parterre de tournesols et d'un piano. Dans cette salle chère au cœur du chanteur, les artistes se sont succédé pour lui rendre hommage en musique et dire quelques mots. Daniel Auteuil et Sandrine Bonnaire ont précédé Jeanne Cherhal et Izïa, la fille de Jacques Higelin, au micro.

Au Cirque d’hiver pour rendre hommage à Jacques Joseph Victor dort, pour l’éternité #Higelinpic.twitter.com/klGdSOKP0q — bruno delport (@brunodelport) April 12, 2018

Parmi les titres interprétés, "Tombé du ciel" ou encore "Tiens j'ai dit tiens" repris par la chanteuse Camille. Les deux fils de l'artiste, le chanteur Arthur H et le réalisateur Kên Higelin sont aussi apparus très émus. "C'était touchant, émouvant, stimulant, comme il l'a toujours été" a confié CharlElie Couture à l'AFP à l'issue de la cérémonie.

Et puis la voix résonne au Père Lachaise #Higelinpic.twitter.com/65SrVzO0SV — Léna Besset (@Artsetplus) April 12, 2018

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le cimetière du Père Lachaise où l'artiste a été inhumé, en présence d'une foule d'anonymes et de fans. Venus avec des fleurs, des ballons, certains ont entonné des chansons de Jacques Higelin.