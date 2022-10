Les programmes axés sur la proximité et la fierté du territoire sur France Bleu Normandie

France Bleu Normandie et son studio mobile

France Bleu Normandie est la radio de proximité de la Seine-Maritime et de l'Eure. Les programmes sont depuis toujours axés sur l**'information** et le service pour vous accompagner tous les jours de 5h à minuit.

Les rendez-vous forts de France Bleu Normandie

Les Normands du bout du coin

Du lundi au vendredi à 6h10, 8h40 et 17h10, le dimanche à 10h. Ils habitent à côté de chez vous mais connaissez-vous leur histoire ? Chaque jour, Fred Romanuik tend son micro à vos voisins Normands. Juste là, au bout du coin. Découvrez-les, tels que vous ne les imaginiez pas. Souriants, solaires, bâtisseurs, constructifs, originaux, créatifs, insolites, positifs, passionnés... Votre ville, votre village, regorge de ces Normands du bout du coin.

Le C'KOIça de Nono & Moumoune

Du lundi au vendredi à 7h50. Votre premier sourire du matin à 7h50. Découvrez le mot caché par l'expression "C'est quoi ça" et gagnez le tome 5 de la version BD de Nono et Moumoune en jouant au 02 35 07 66 66.

100% Foot

Du lundi au vendredi à 18h15. L'émission qui vous parle de foot, et rien que de foot ! Suivez l'actualité du HAC et de QRM. Au menu : débriefing des matchs, actualités des clubs, paroles de joueurs, supporters, staff, ou simples amoureux du foot de la région. François Manoury, le lundi et Greg Godefroy, du mardi au vendredi, vous disent tout ce que vous devez savoir sur les clubs de votre région.

