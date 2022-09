Proximité et fierté : les émissions de la rentrée de France Bleu Nord

Pour la nouvelle saison radiophonique, les programmes de France Bleu Nord se veulent encore plus proches de vous et à votre service.

France Bleu Nord est la radio de proximité du Nord-Pas-de-Calais. Plus de 250 000 auditeurs l'écoutent tous les jours (Source : Médiamétrie - Vague EAR > LOCAL 2022-2022 (Audience cumulée – Ensemble 13 ans et plus, 5h-24h). Ce n'est pas un hasard si les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Les programmes sont depuis toujours axés sur l'information et le service.

Depuis le 29 août, France Bleu Nord vous propose un programme riche avec toujours de l'info, du trafic et beaucoup de services pour vous accompagner dans votre quotidien de 5h à minuit.

Fierté et proximité : la force de France Bleu Nord

à réécouter La rentrée de France Bleu Nord

Si j'avais peut être deux mots à mettre en exergue sur cette rentrée, ce seraient les mots de fierté et de proximité. Bertrand Lefèbvre, directeur de France Bleu Nord

200 raisons d'aimer le Nord-Pas-de-Calais : France Bleu Nord est proche de ses auditeurs et partage avec eux la fierté d'habiter la région. Olivier Paulet vous le rappelle tous les jours, en deux minutes. Une personnalité, un lieu...incontournable raconté avec humour mais toujours avec tendresse.

Un quart d'heure pour la planète : ce podcast de Jean-Sébastien Lebon vous fait découvrir comment appliquer au quotidien des gestes simples pour préserver la biodiversité, limiter les émissions de gaz à effet de serre, consommer bio, produire moins de déchets… Parce qu’il faut faire attention à la planète.

La rentrée 2022 pour France Bleu Nord d'abord c'est la matinale, le 6/9très info et en vidéo avec France 3. Puis tous les rendez-vous qui vous accompagnent : les experts,la cuisine, les jeux. Le sport est très présent aussi avec la retransmission de l'ensemble des matchs du RC Lens et du LOSC, que ce soit à domicile ou en extérieur.

