Anne, une maman malentendante, a réussi à émouvoir le joueur du PSG Kylian Mbappé. Elle lui avait demandé, via twitter, un maillot dédicacé de l’idole de son fils qui est autiste et qui va fêter ses 10 ans le 5 mai. L’attaquant du PSG a dit oui à Quentin.

C’est un très bel anniversaire qui attend Quentin. Ce petit garçon autiste va fêter ses 10 ans le 5 mai 2018. Fan du PSG et du joueur Kylian Mbappé, il avait un rêve : avoir un maillot dédicacé par son idole.

Anne, sa maman malentendante, a tenté le tout pour le tout pour faire plaisir à son fils. A l'occasion de la journée mondiale de l'autisme lundi 2 avril, elle a posté un tweet en s'adressant au joueur et au club. Les internautes l’ont soutenue : plus de 8.000 personnes ont retweeté son appel et les tweets de soutien se sont multipliés.

Le message a touché son but : Kylian Mbappé a répondu ce mardi matin avec un tweet court mais explicite : 4 émojis pour dire oui.

😃🔴🔵✅ — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 3, 2018

Joint par téléphone, Michael Lebrun, président de l'association "Sauvons nos enfants" et papa de Quentin, sans vouloir gâcher la surprise de son fils, a confirmé à France Bleu Paris que le 16 mai prochain, son fils allait avoir une jolie surprise de la part de la star parisienne. Mais il espère surtout que cette belle histoire va sensibiliser un peu plus le public au problème de l'autisme.