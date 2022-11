"Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ?" : la fin de "Plus belle la vie" attriste ces Mayennaises

Clap de fin pour "Plus belle la vie" ce vendredi 18 novembre, après 18 ans de diffusion sur France 3 et plus de 4500 épisodes. Plus qu'une série avec des acteurs, pour ces Mayennaises, c'est leur quotidien. Depuis 2004, elles n'ont pas loupé un seul épisode.

Le célèbre bar du Mistral sur la place du Mistral, place mythique de la série où se sont déroulés de multiples scène clés du feuilleton © Radio France - Fiona Moghaddam Les deux derniers épisodes de "Plus belle la vie" seront diffusés dès 20h15 sur France 3 ce vendredi 18 novembre, suivis d'un prime exceptionnel et d'un documentaire sur la série. ⓘ Publicité "Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ?" Avec l'arrêt de la série, le manque va être dure à combler pour certains fans. C'est notamment le cas d'Anaïs, cette Mayennaise regarde chaque épisode depuis août 2004, elle confie : "Mon conjoint et moi n'en loupions pas une miette, quand on partait en vacances, on s'arrangeait toujours pour trouver 30 minutes pour regarder les replays, c'était notre moment à nous." A l'annonce de la fin de la série, la jeune femme n'a pu s'empêcher de sortir sa boite de mouchoirs : "Qu'est qu'on va regarder maintenant ? J'ai entendu dire qu'il y aurait une émission culinaire à la place, même si j'aime beaucoup la cuisine, je ne regarderai pas, c'est trop triste que ça puisse se finir maintenant", confie-t-elle la gorge serrée. "C'était le reflet de la société actuelle" Même son de cloche chez Charline, cette Mayennaise est aussi fan du feuilleton depuis les premiers épisodes, pour elle, ça n'aurait pas dû s'arrêter maintenant : "Je trouve ça dommage que ça s'arrête alors qu'on aborde des sujets d'actualité comme la drogue, l'homosexualité, la coupe du monde, le déni de grossesse etc", elle poursuit, "le panel de personnages proposé permettait à chacun de s'identifier, c'était le reflet de la société actuelle, et ça pouvait aider les personnes qui se sentaient perdues", déplore-t-elle.