Quand Alain Barrière composait ses premières chansons au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet

Saint-Hilaire-du-Touvet, France

En 1960, Alain Bellec, jeune ingénieur fraîchement diplômé, est soigné pour une tuberculose à Saint-Hilaire-du-Touvet 5isère), au sanatorium de la Fondation des Etudiants de France, sur le plateau des Petites Roches. Il s'ennuie, alors il se met à écrire des chansons en s'accompagnant à la guitare. Il couche ainsi sur le papier : "Elle était si jolie".

Il a testé ses chansons devant les étudiants du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet

Alain Bellec les teste ensuite sur la scène de l’établissement médical. Jean, 81 ans aujourd'hui, y travaillait à l’époque à la direction des Etudes. Cet habitant de Grenoble se souvient : " J'ai bien connu Alain Bellec, futur Alain Barrière. A l'époque, les Petites Roches, c'était un peu comme dans le livre de Thomas Mann, La montagne Magique. Sauf que les étudiants n'étaient pas coupés du monde. Il y avait une radio interne, des conférences, des spectacles de théâtre, de musique dans la salle réservée à cet effet. C'est sur cette scène qu'il a pu faire ses armes. Comme la plupart des pensionnaires, j'aimais déjà beaucoup ses chansons. Peut-être pour les écrire, était-il inspiré par le magnifique paysage que l'on voyait depuis nos chambres. Une vue imprenable sur la chaîne de Belledonne."

"Il était beau garçon et ses chansons étaient formidables !" - Claude, au sanatorium en même temps qu'Alain Barrière

Un soir, dans la salle, il y a Claude, une jeune étudiante, qui prépare sa licence de physique-chimie. "A Saint-Hilaire-du-Touvet, il y avait d'abord la cure. On soignait la tuberculose grâce aux antibiotiques, et on se reposait. On pouvait aussi étudier et passer nos examens comme les autres. Et tous les soirs, il y avait des animations. C'est comme cela que j'ai entendu pour la première fois Alain Bellec. C'était un beau garçon, il avait une belle voix et ses chansons étaient superbes."

Elle était si jolie

Claude a tellement aimé ce concert qu'elle s'en souvient encore aujourd'hui : "J'ai tout de suite senti qu'il avait du talent. Cela ne m'a pas étonnée qu'il fasse carrière ensuite dans la chanson. Nous avons été les premiers à entendre ses futurs tubes, comme "Elle était si jolie".

Quand elle a appris le décès du chanteur, Claude a eu envie de réécouter toutes ses chansons sur internet. "Cela m'a rappelé ma jeunesse !" lance dans un éclat de rire cette habitante de l'agglomération grenobloise.

Lors des obsèques d'Alain Barrière, le 23 décembre, en l’église de la Trinité-sur-mer © Maxppp - Joël Le Gall

La suite on la connait. Guéri, Alain Bellec gagne un concours de chanson à la radio. Il est repéré par Bruno Coquatrix, le directeur tout-puissant de l'Olympia. Alain Bellec deviendra vite célèbre sous le nom d’Alain Barriere.

