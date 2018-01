Normandie, France

"C'est une excellente surprise" raconte, ce lundi, Edouard Chédru propriétaire de la ferme des Peupliers située à Flipou dans l’Eure avec son frère et son père. "On savait qu'on était présent dans les palaces parisiens mais c'est quand même super agréable de savoir que David Beckham mange un de nos yaourts et qu'en plus il l'apprécie suffisamment pour le poster sur son compte Instagram." Les propriétaires de la Ferme des Peupliers ont été alertés par leurs fans sur facebook. Ils ont aussitôt fait une capture d'écran du compte Instagram du footballeur. "Toute l'équipe est très fière et très contente car c'est quelqu'un qui va quand même régulièrement dans des bonnes tables" ajoute Edouard Chédru

Déjà un impact pour la Ferme des Peupliers

Le post de la Ferme des Peupliers a déjà été vu plus de 100 000 fois explique le responsable et dès ce lundi, la photo publiée sur Instagram par le footballeur avait un impact : "On a des demandes qui ont augmenté lundi et côté production, en conséquence, on a doublé ce qui était prévu ce lundi en yaourt nature". Edouard Chédru conclut "On l'a invité sur les réseaux sociaux à venir chez nous en Normandie pour voir comment on fait de si bons yaourts. On n'a pas eu de réponse, on n'est surement pas les seuls mais on verra, on attend ".