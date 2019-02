Quand France Bleu Creuse ouvre ses portes aux auditeurs pour montrer comment l'info de proximité est fabriquée

France Bleu Creuse a ouvert ses portes ce jeudi matin ! Quatre auditrices ont assisté à notre matinale, pour découvrir et comprendre comment on "fabrique" l'information de proximité.

Guéret, France

A l'heure où le traitement de l'information par les médias est débattu, France Bleu organise ce jeudi 28 février une journée spéciale "info de proximité". France Bleu Creuse a ouvert ses locaux et son studio à quatre fidèles auditrices pour leur faire découvrir l'envers du décor.

France Bleu Creuse invite des auditrices à assister à sa matinale ce jeudi matin. Elles vont nous accompagner jusqu'à 9 heures. pic.twitter.com/rTyAQMWmJb — France Bleu Creuse (@FBCreuse) February 28, 2019

Deux heures qui passent très vite !

Un peu avant 7 heures, Béatrice et sa fille Camille de Gouzon, Pauline, une lycéenne guérétoise et Estelle, de Faux-Mazuras sont arrivées dans les locaux de France Bleu Creuse. Du café, des jus de fruits et quelques croissants plus tard, elles ont pris place en studio au côté de Gaëtan Spagnol, de Benjamin Billot et d'Eliane Rouchon pour assister à notre matinale.

Des auditrices conquises !

Durant deux heures, elles ont découvert les coulisses de la radio et posé de multiples questions pour comprendre notre travail, nos impératifs, et parfois nos contraintes. "C’était super explique Estelle, _d_e voir l'envers du décor, le travail de tous les journalistes et animateurs qu'on imagine pas quand on est derrière son poste".

Les auditrices de @Fbcreuse en studio pour découvrir l'envers du décor jusqu'à 9 heures. pic.twitter.com/5HYq96DMMg — France Bleu Creuse (@FBCreuse) February 28, 2019

On n'imagine pas le travail des journalistes - Béatrice

Mais avant de participer à la matinale ce jeudi matin, nos auditrices ont assisté la veille à la conférence de rédaction. Elles ont vu comment les journalistes de France Bleu Creuse choisissent les sujets qu'ils vont traités, et les multiples discussions qui les animent autour d'un traitement de l'information de proximité. "On n'imagine pas le travail que font les journalistes explique Béatrice, pour pouvoir nous donner l'information au plus près de la terre creusoise". Et Estelle d'ajouter, "on va voir les choses différemment depuis notre visite ici".