Quand Jean-Pierre Pernaut accueillait les mineurs lorrains dans son JT sur TF1

La mort de Jean-Pierre Pernaut résonne particulièrement pour les mineurs lorrains. En 2004, lors de la fermeture de la dernière mine de charbon française La Houve à Creutzwald (Moselle), l'emblématique présentateur du journal de 13h avait reçu des mineurs lorrains sur le plateau de TF1.

"Vous êtes de ma famille!"

Une délégation de quatre mineurs avait répondu à l'appel de la direction, qui cherchait des volontaires pour faire le tour des plateaux parisiens. Parmi eux, Jean-Marie Schmitt, qui s'en souvient comme si c'était hier. Interrogé par France Bleu, ce membre de l'association Solidarité gueules noires raconte : "On a vu Monsieur Pernaut dans son bureau. J'étais tellement heureux de le voir, j'étais comme un gamin ! Pour vous dire le culot que j'ai eu, quand il est venu nous saluer, je l'ai serré ! Il était étonné de voir ça, mais je lui ai dit - écoutez, j'ai l'impression que je vois quelqu'un que je vois tous les jours, vous êtes de ma famille ! - Et on s'est serré tous les deux !"

Il décrit une personne admirable, à l'écoute, et se souvient aussi que le présentateur avait mis les quatre compères à l'aise, avant qu'ils ne prennent la parole à l'antenne pendant le journal. Jean-Pierre Pernaut s'était d'ailleurs vu offrir symboliquement un morceau de charbon lorrain.