Quand Jean-Pierre Pernaut évoquait, dans le 13h de TF1, le bar de Juliette, 90 ans, à Argentré

Aux manettes du 13h de TF1 depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut, 70 ans, présente son dernier journal ce vendredi. Les équipes du journaliste vedette sont venues à deux reprises à Argentré. Juliette, 90 ans, la gérante du bar du village, se souvient avec émotion de ses deux passages à la télé.

Clap de fin pour une personnalité de la télévision française. Jean-Pierre Pernaut tire sa révérence ce vendredi après plus de 30 ans de de service à la tête du journal télévisé le plus regardé de France.

Plusieurs générations ont été accompagnées par sa voix et sa ligne éditoriale. De nombreux Mayennais de se disent attristés par cette retraite, bien méritée cela dit, et retiendront que Jean-Pierre Pernaut a donné une parole importante à la France rurale et à ses belles histoires : "j'aimais bien, j'aimais beaucoup, il allait dans la France profonde, les petits métiers, la nature".

En janvier 2017 et juin 2020, les caméras du 13h de TF1 s'étaient arrétées à Argentré dans le bar de Juliette, 90 ans. Un moment très sympathique pour la commune mayennaise. Le boulanger se souvient de la bonne ambiance pendant le tournage : "on était tous ensemble au bar ce jour-là, c'était vraiment agréable".

Un sujet programmé par le présentateur lui-même. Une fierté pour Juliette et pour sa fille. Passer dans le journal de JPP, c'est une vraie reconnaissance : "ça faisait plaisir de voir que des journalistes comme lui s'occupaient des vieux. Il faisait partie de la maison. Tous ceux qui m'en parlent le regrettent".