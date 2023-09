"Tony Parker se moquait de moi parce que j'adore Limoges," confie l'actrice américaine Eva Longoria

Invitée dans l'émission En Aparté diffusée sur Canal+ ce lundi 11 septembre, Eva Longoria y a confié son amour de la France, et de Limoges. Un attachement né de sa relation avec l'ancien basketteur français Tony Parker. "Je suis tombée amoureuse de la France grâce à lui", a notamment dit l'actrice et ancienne mannequin américaine, avant de déclarer sa flamme à la ville de Limoges, un aveu inattendu.

"Quand j'étais marié à Tony (Parker, ndlr), l'équipe nationale (de France de basket, ndlr) jouait toujours dans des petites villes. Il se moquait de moi parce que j'adore Limoges. Il me disait : 'Tu peux pas aimer Limoges', mais j'adore Limoges", clame la star américaine en réponse à une question sur une vie potentielle en France. L'équipe de France de basket est en effet venue jouer à Beaublanc en 2005 et en 2008 face à l'Ukraine puis la Turquie. L'ex-femme de Tony Parker, entre 2004 et 2011, rendue célèbre pour son rôle de Gabrielle Solis dans la série Desperate Housewives, était venue l'encourager.

Un passage qui n'a pas manqué de faire réagir (et rire) certains internautes sur les réseaux sociaux.

L'émission En Aparté du 11 septembre

L'immense Eva Longoria est En Aparté - CANAL+