Quand les internautes sarthois détournent les clichés d'Emily in Paris en mode rillettes

La série Netflix Emily in Paris amuse les internautes sarthois qui imaginent ce qu'auraient pu être les clichés de la série si elle avait été tournée au Mans. Il y est évidemment beaucoup question de rillettes et d'automobile.

C'est l'un des sujets favoris de dérision des internautes sur les réseaux sociaux depuis son lancement sur Netflix : la série Emily in Paris est largement moquée pour ses nombreux clichés sur la vie parisienne et ses invraisemblances. Et si la série s'était déroulée au Mans, qu'aurait-elle donné ? Sur Twitter, les internautes sarthois imaginent la vie d'Emily, jeune américaine catapultée en Sarthe, entre orgie de rillettes et grosses cylindrées.

Des tartines de rillettes à la pelle

Répondant à l'appel lancé par le compte officiel de Netflix France, les Sarthois n'ont pas mis longtemps à identifier les clichés les plus grossiers associés à leur département - et pour cause, ce sont de toute façon ceux qui collent à l'image du Mans, à commencer par la spécialité la plus emblématique de la gastronomie locale : les rillettes. La coopérative des Fermiers de Loué en profite pour rappeler que la Sarthe est aussi le pays du poulet Label rouge.

Un appartement dans le Vieux Mans

La série Netflix ayant un goût prononcé pour les paysages de carte postale, Emily in Le Mans aurait forcément choisi de vivre dans le cœur historique de la ville, au milieu des vieilles pierres.

24 heures du Mans et football

Si Emily avait débarqué au Mans et pas à Paris, elle n'aurait évidemment pas manqué de se rendre sur le circuit des 24 heures.

Et tant qu'à aller sur le circuit, Emily serait aussi passée au stade MMArena pour y voir jouer Le Mans FC.

Après la Sarthe, la Mayenne

Encore plus cliché que la Sarthe pour les internautes, il y a les voisins mayennais, qui auraient bien vu Emily rouler en tracteur, slalomant entre les vaches.