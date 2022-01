Quand "Radio France Savoie" était la radio officielle des jeux olympiques d'Albertville

En ce moment, France Bleu Pays de Savoie célèbre les 30 ans des jeux olympiques d'Albertville. L'occasion de se souvenir qu'en 1992, votre radio était déjà sur le terrain, et même aux premières loges pour vous faire vivre cet événement !

Le 8 février 1992, toute l'équipe de Radio France Savoie Info 92, radio officielle des jeux olympiques d'hiver, donnait le coup d'envoi des festivités et s'apprêtait à vous faire vivre en direct cet événement mondial.

Un dispositif d'antenne exceptionnel, de 5h du matin à 23h, avec 23 journalistes venus en renfort des autres stations locales de Radio France.

Radio France Savoie Info 92 donnait en français et en anglais les résultats des épreuves et des infos pratiques pour les visiteurs, les salariés, bénévoles sur les jeux et les habitants des vallées.

FR3 Grenoble avait d'ailleurs consacré un reportage à ce dispositif exceptionnel en février 1992.