Quand Will Smith invite Mister V, un youtubeur grenoblois, dans une "fury room"

Paris, France

"The hilarious Mister V" : voilà comment Will Smith décrit le youtubeur grenoblois au début de la vidéo. De passage à Paris pour une tournée promotionnelle avant la sortie du film Bad Boys 3, Will Smith en a profité pour inviter Mister V dans une "fury room", c'est à dire une pièce dans laquelle le seul but est de tout casser. Photocopieuse, table en verre, tout y passe ! Cela donne ce "featuring" inédit et étonnant, entre une star internationale et un humoriste, acteur et rappeur grenoblois.

Un bon coup du pub pour Mister V, qui a eu l'honneur de voir cette vidéo publiée sur la chaîne Youtube de Will Smith. "Je crois que Will Smith peut mourir tranquille après cette vidéo. », a posté le grenoblois sur son compte Twitter.