Quatre boulangeries de Gironde en lice pour “la Meilleure boulangerie de France” de M6, saison 10

Qui pour succéder à la boulangerie Grandjean à Bourg-sur-Gironde ? Si le trophée de l’émission "La Meilleure Boulangerie de France" est entre les mains de cet établissement girondin, la compétition a repris ses droits partout en France avec les sélections régionales. À vos agendas, l’émission qui fête ses 10 ans s’arrête en Nouvelle Aquitaine Nord à partir du lundi 10 avril 2023. Les équipes vont devoir convaincre le jury : Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais. Une semaine de compétition avec quatre boulangeries girondines dans la course pour représenter notre région lors de la finale nationale.

La Boulangerie Tiembo de Parempuyre face aux bordelais de Grain boulangerie

Le premier duel de la semaine est 100% girondin. Lundi 10 avril à 18 h 35 sur M6, opposition entre le binôme Gaël et Maxime de la Boulangerie Tiembo de Parempuyre face à l'équipe de Grain boulangerie à Bordeaux composée de Nicolas et Jean-Philippe. Dans ce duel, pour le défi lancé par Norbert Tarayre, les 2 binômes doivent réaliser une création intégrant la laitue de mer.

Boulangerie Tiembo à Parempuyre

À Parempuyre, les habitués de l’émission reconnaîtront certainement le visage de Gaël, l’artisan qui avait accompagné son frère Romain dans la compétition des apprentis la saison dernière. Il est aux manettes de la boulangerie Maison Tiembo ouverte en 2022 autour du 100% maison, des pains au levain, pétris à la main. C'est en compagnie de Maxime qu'il s'est lancé dans cette compétition pour porter haut les couleurs de la Boulangerie Tiembo .

La Maison Tiembo à Parempuyre pour l'émission "La meilleure boulangerie de France" sur M6 - M6

Grain boulangerie à Bordeaux

À Bordeaux, ce sont Nicolas et Philippe qui œuvrent à Grain boulangerie . Après être passé par de jolies maisons comme celle de Joël Rebuchon, Nicolas (boulanger) est champion de France et d’Europe de boulangerie en 2019. Au quotidien et pour cette compétition, il est accompagné de Jean-Philippe, un pâtissier passé chez Alain Ducasse et Cyril Lignac. Ils ont ouvert ensemble leur boulangerie en 2021 autour d’une esthétique épurée et une éthique pure.

Grain boulangerie en compétition pour l'émission "La meilleure boulangerie de France" sur M6 - M6

Graines de campagne à Cavignac face au Pain de la renaissance à Bordeaux

Second match de la semaine jeudi 13 avril, toujours 100% girondin, avec Laurine et Kevin de Graines de campagne à Cavignac opposés au binôme bordelais du Pain de la renaissance, Pascal et Dimitri. Pour le défi de Norbert, les 2 équipes doivent intégrer le raisin dans une création boulangère.

Graines de campagne à Cavignac

Laurine et Kevin sont 2 jeunes patrons modernes aux commandes de la boulangerie Graines de campagne à Cavignac depuis 2022. Madame est cheffe boulangère tandis que Monsieur est chef pâtissier. Ils se sont rencontrés en 2014 au lycée professionnel de Châtellerault. Leur créativité donne envie et fait plaisir aux gens.

Graines de campagne à Cavignac en compétition dans "la meilleure boulangerie de France" sur M6 - M6

Le Pain de la renaissance à Bordeaux

À Bordeaux, Marie-Christine a toujours baigné dans l’univers de la boulangerie. En 2019, elle se lance en solo en reprenant le Pain de la renaissance , un établissement centenaire. À ses côtés, Dimitri s’occupe des pâtisseries et Pascal de la boulangerie. Ce sont ces 2 collaborateurs de l'établissement qui ont constitué le binôme pour la compétition avec les encouragements de leur patronne !

L'équipe du Pain de la renaissance à Bordeaux, engagée dans l'émission "la meilleure boulangerie de France" sur M6 - M6

Rendez-vous tous les jours sur M6 à 18h35

Au programme pour cette 10ème saison de la Meilleure Boulangerie de France : des dégustations de produits boulangers absolument incroyables, la découverte des plus jolis endroits de l’hexagone, connus ou moins connus, et bien sûr l’ambiance assurée par le jury incomparable ! Pour découvrir quelle sera la boulangerie qui représentera la Nouvelle Aquitaine Nord, rendez-vous du lundi 10 au vendredi 14 avril à 18h35 sur M6, avec nos boulangeries girondines en lice lundi et jeudi.