Quatre élèves dijonnais récompensés pour une machine à remonter le temps

Ces élèves, ce sont des têtes ! Ils sont tous les quatre à l'École Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux-développement durable et informatique-électronique (Esirem) et ils viennent de remporter la Web student Cup . Il s'agit d'un concours qui se déroulait le week-end dernier, sur 24 h, dans les locaux de l'ESIREM à Dijon avec un thème commun pour toutes les dix équipes, toutes composées d'étudiants de l'université, d'enseignants et de professionnels.

Le sujet a été dévoilé à midi pile le vendredi 1er février et les 10 équipes avaient jusqu'au samedi 2 février, midi pile, pour développer leur application avant de la présenter devant un jury !

Dans une vidéo, on découvre les moments forts de la vie comme les demandes en mariage ou les cérémonies de mariage, les anniversaires des petits... bref, des moments importants... mais qui peuvent mal tourner : le marié qui renverse la pièce montée... la déclaration d'amour qui termine sous une vague... toutes ces vidéos qui font le bonheur des bêtisiers à la télé. Et bien ça, c'était avant, car le thème du concours, c'était d'imaginer une machine à remonter le temps, permettant par exemple d'aller se marier en présence de Cléopâtre en Egypte. En gros, vous êtes à la tête d'une agence qui organise de l'événementiel mais version science fiction. Les participants avaient donc 24 H pour créer un site internet pour présenter cette société.