Quatre lycéens nîmois à "Questions pour un champion" pour l'amour du jeu

Tous devant votre téléviseur ce jeudi soir à partir de 18H. Quatre élèves du lycée Philippe-Lamour de Nîmes participent à "Questions pour un champion" sur France 3. Version junior du jeu culte popularisé par Julien Lepers et désormais présenté par Samuel Etienne. L'émission de ce jeudi soir sera diffusée dans les conditions du direct, mais elle a été enregistrée le mois dernier. Pas question de vous dire si Arthur, Emma, Louane ou Iyad ont gagné, mais ce qui sûr en tout cas c'est qu'ils gardent un formidable souvenir de cette expérience.

"Normalement on ne sera pas dans le bêtiser de Noël" Emma, 17 ans

Arthur, 17 ans, élève de terminale S, a été impressionné par l'environnement de l'émission : "Il y a beaucoup de monde sur le plateau, des techniciens, des coiffeurs, des maquilleurs qui s'activent sans arrêt pour que tout fonctionne bien. Tout cet univers, on ne le voit pas quand on regarde l'émission devant son écran". Emma 17 ans elle aussi, élève de terminale L, est ravie d'avoir découvert l'univers de la télé, mais aussi que le jeu se soit déroulé dans une bonne ambiance malgré le stress : "Parfois, même si on connaît la réponse à une question, on bégaye parce qu'il faut être extrêmement rapide. Mais globalement ça s'est bien passé. En principe on ne se retrouvera pas dans le bêtisier de Noël" sourit la jeune fille.

Impressionnants d'aisance devant les caméras

Confirmation d'Anne-Reine Chabas, la prof d'anglais, qui les coachait : " Ils m'ont bluffée par leur aisance devant la caméra et par leur culture générale. Une belle expérience pour eux et une belle image pour le lycée Philippe-Lamour". Interdiction formelle de vous donner le résultat évidemment. Rendez-vous donc à 18h ce jeudi soir sur France 3 pour "Questions pour un champion juniors".