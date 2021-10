Que devient Bruno, le toulousain des 12 coups ?

Projets immobiliers, voyages entre amis, Bruno qui a été éliminé le 16 juillet 2021 en coulisses, et le 5 octobre en diffusion à la télé, revient sur sa folle aventure dans Les 12 coups de midi sur TF1 et se projette dans l'avenir. Confidences sur France Bleu Occitanie.

Je pense faire des investissements locatifs dans le sud-ouest. Je vais placer l'argent. Bruno.

Célibataire et millionnaire, Bruno est l'habitant le plus connu de Fontenilles (31). Il nous parle de sa complicité avec un autre toulousain, Jean-Luc Reichmann... 1 026 107€ après 252 participations à l'émission "Les 12 Coups de midi" sur TF1, le candidat de Haute-Garonne vient de passer 9 mois chaque jour à la télévision et a battu tous les records. A 30 ans, Bruno cherche l'âme sœur. Il profite de son passage sur France Bleu Occitanie pour remercier tous ses soutiens.

