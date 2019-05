Quel nom pour le bébé dromadaire de Côte-d'Or?

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous propose de faire un tour sur internet et sur les réseaux sociaux pour découvrir les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or. En ce mardi, on ouvre le carnet rose avec une naissance remarquée

Dijon, France

C'est une naissance quasi royale mais n'allez pas dire que c'est "Archie" rabâché car cette naissance là, a bien eu lieu en Côte-d'Or. On peut même préciser dans l'Auxois, à Arnay sous vitteaux. Le parc de l'Auxois a en effet annoncé il y a quelques jours la naissance d'un bébé dromadaire. Il a pris ses premiers rayons de soleil le 19 avril dernier. Pour info, la gestation chez les dromadaires, dure de 12 à 15 mois.

Le public appelé à voter

Ce bébé dromadaire n'a pas encore de nom, car comme souvent, c'est le public qui était appelé à voter jusqu'à ce lundi 13 mai sur la page Facebook du parc. On avait le choix entre trois prénoms : Sohan, Makalo ou Talik. Il faut maintenant un peu de temps pour dépouiller les résultats car il y a eu plus de 1 100 votes. Mais pour avoir parcouru un peu tous les messages, cela risque de se jouer entre Makalo et Talik, avec une grosse option pour Makalo qui revient dans beaucoup de votes des internautes.

Ce n'est pas la première fois que les visiteurs du parc sont appelés à choisir un prénom après une naissance. Il y a un an, c'était celui d'un tigron qui avait été soumis au vote. C'est Sangha qui avait d'ailleurs été retenu. Sangha vient tout juste de quitter le parc de l'Auxois pour rejoindre le zoo du bois d'Attilly, en Seine et Marne. Il est parti le 29 avril dernier pour rejoindre une tigresse mais aussi pour éviter les conflits avec son père Venghaï. En revanche Maïa, la sœur de Sangha est toujours là.

Hormis ce bébé dromadaire, il y a eu d'autres naissances cette année, des loutrons, autrement dit, des bébés loutres. Vous allez pouvoir découvrir tout ce petit monde à nouveau puisque c'est reparti pour une saison au parc de l'Auxois avec encore quelques nouveautés aussi cette année dans les aménagements. C'est ouvert tous les jours de 10h à 19h.